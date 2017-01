Donald Trump Langsung Peluk Istrinya Usai Disebut Resmi Jabat Presiden AS

Laporan Wartawan Tribunnews, Ruth Vania

WASHINGTON, TRIBUN-TIMUR.COM - Donald Trump akhirnya resmi menjadi Presiden AS, Jumat (20/1/2017) dan disambut teriakan "Trump! Trump! Trump!" oleh warga.

Presiden AS Donald Trump menyebutkan sumpah jabatan, dibimbing Ketua Mahkamah Agung AS John Roberts dan disaksikan keluarga Trump.

Istrinya, Melania Trump, memegang Alkitab yang digunakan untuk sumpah jabatan pada hari itu.

"Selamat, Pak Presiden," demikian tutur John Roberts, menutup penyebutan sumpah jabatan Donald Trump, yang langsung disambut tepuk tangan hadirin.

Usai resmi disebut sebagai Presiden AS, Donald Trump langsung memeluk Melania Trump dan keluarganya.

Teriakan "Trump! Trump! Trump!" kemudian terdengar dari warga yang memadati sekitar Gedung Capitol, tempat pelantikan dan sumpah jabatan dilaksanakan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Donald Trump hari itu disumpah menggunakan dua Alkitab yang baginya memiliki makna penting.

Pertama, Alkitab Lincoln, alias Alkitab milik Presiden AS ke-16 Abraham Lincoln, yang digunakan untuk melantik Lincoln pada 1861.

Kedua, Alkitab milik Donald Trump yang merupakan pemberian ibunya pada 1955 saat dirinya lulus Sekolah Minggu (pelayanan ibadah untuk anak-anak di gereja).

Sedangkan, wakil presiden terpilih AS Mike Pence akan disumpah menggunakan Alkitab milik Presiden AS ke-40 Ronald Reagan.(the guardian/independent)