Good Day Avocado Delight Sisa Rp 5.950 di Hypermart MP

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah produk minuman kopi kemasan mendapat tawaran promo turun harga di Hypermart Mal Panakkukang Makassar.

Salah satunya Good Day Avocado Delight Coffe 250 ml, Good Day Tiramisu Bliss 250 ml, Good Day Funtastic Mocacinno 250 ml masing masing seharga Rp 5.950 turun menjadi Rp 4.950, Good Day Green Tea Lattecino Coffe 250 ml turun dari Rp 6.000 menjadi Rp 5.000.

ABC Exo Chocolate 230 ml ditawarkan seharga Rp 5.700, Nu Milk Tea 330 ml ditawarkan seharga Rp 6.000, Kopiko 78C Caramel Frappe 240 ml Rp 5.400, Nescafe Caffe Latte 240 ml Rp dibanderol seharga Rp 8.000.

Minuman lainnya yang turun harga yaitu Aquarius Grape Fruit Per 500 ml Rp 5.300 turun menjadi Rp 4.200, Coolant Star Fruit Rp 5.850, You C 1000 Isotonik Lemon Water 500 ml seharga Rp 7.500.

Mr Brown Ice Vanilla Coffe 240 ml ditawarkan seharga Rp 14.700, Milo High Calcium Can 240 ml dibanderol seharga Rp 8.500, Mony Cincau Honey Can 300 ml ditawarkan seharga Rp 5.100.

Promo berlangsung hingga 31 Januari. (*)