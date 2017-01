Gila! Tarif Karaoke Bareng Ahmad Dhani dan Al Ghazali Rp 10 Juta Per 10 Menit

TRIBUN-TIMUR.COM - Beredar kabar, rumah bernyanyi milik musisi Ahmad Dhani, Masterpiece Family Karaoke menawarkan tarif fanstastis bagi pengunjung.

Berdasarkan foto standing banner di-posting akun gosip selebriti pada Instagram @lambe_turah, tarif tersebut mencapai Rp 10 juta per 10 menit.

Tarif dipasang semahal ini karena dikenakan khusus bagi yang ingin karaoke bareng Dhani dan putranya Ahmad Al Ghazali.

Berikut ini tulisan pada standing banner itu, "AHMAD DHANI'S MASTERPIECE KARAOKE Present KARAOKE With AL GHAZALI AHMAD DHANI Rp. 10 Jt. / 10 menit at Your Room Contact : 081380509060."

Hingga berita ini dimuat, belum berhasil diperoleh konfirmasi dari Dhani dan manajemen Masterpiece.

Melihat posting-an itu, sejumlah pemilik akun menuding Dhani sedang melakukan penggalangan dana untuk membiayai kampanyenya sebagai calon Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat.

Pemilik akun @ella.is.a.bella menulis komentar, "Mungkin buat nambah2 dana... Mungkinn loh ini, mungkin..."

Pemilik akun @felec04 Bingung menulis komentar, "cara dana buat kampanye, ampe manfaatin anak sendiri segitunya."

Pemilik akun @aimar_tiny menulis komentar, "Si Dhani nyari modal pilkada smp segitu. Anaknya mau mauan lagi. Ada yg mau tuh tarif sgt? Gw sih ga doyan. Mending buat beli batako deh!!! Hahaha.,."

Pemilik akun @berlinda_oktafiani menulis komentar, "10 juta,hahaha~ Seterkenal apa sih itu artis,sampe bela2in 10 juta buay duet."

Pemilik akun @ayu.gusmawati_31 menulis komentar, "Dari pada ngasih si botak 10jt 10 menit mending gue kasih sama anak yatim piatu lebih bermanfaat buat mreka nd gua dapat pahala."(*)