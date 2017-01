Realtech Indonesia Akan Gelar Workshop IT Khusus Siswa SMA Sederajat

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Salah satu komunitas yang berkecimpung dalam dunia IT, Real Technology (Realtech) Indonesia akan menggelar Workshop IT Class 2017 dengan tema Raising IT Awareness in Indonesia.

Workshop yang melibatkan komunitas IT se Kota Makassar tersebut dikhusus untuk siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasa Aliyah (MA) se Kota Makassar.

"Kegiatan tersebut bertujuan untuk memacu kteativitas siswa di bidang IT, dan kita juga ingin memberikan kesibukan kepada siswa dalam hal positif," kata Deputi Riset Technology Informatika Realtech, Muhammad Ramdhany Rahim Skom di Kantor Tribun Timur, Jl Cendrawasih No 430 Makassar, Kamis (19/1/2017).

Melalui kegiatan tersebut juga diharapkan siswa lebih terdidik dalam memanfaatkan perkembangan teknologi karena saat ini banyak yang salah menggunakannya.

Panitia penyelenggara membatasi peserta dimana panitia hanya menargetkan 300 peserta dengan setiap sekolah yang diundang mengurus maksimal tiga siswa sebagai perwakilan.

Peserta pada Workshop yang akan berlangsung dua hari, 28-29 Januari 2017 tersebut akan menerima materi tentang programing, jaringan komputer dan desain gravis.

Dimana panitia akan menghadirkan salah satu pemateri dari ITB serta beberapa pemateri lokal dari komunitas IT di Makassar.

Ramdhany Rahim mengatakan menjelaskan kemajuan teknologi dan informasi merupakan sebuah keyataan perkembangan peradaban dunia yang memberikan banyak akses bagi terjadinya perubahan pola kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang .

Kondisi tersebut, turut pula menjadi pemicu bagi upaya-upaya perubahan dalam system pembelajaran atau pendidikan oleh karenanya, dunia pendidikan senantiasa dituntut untuk terus menerus mengikuti alur perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembang pesat.(*)