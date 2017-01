Ini Olahan Salmon ala Clarion Bercita Rasa Khas Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen Grand Clarion Hotel Makassar memanjakan penggemar wisata kuliner dengan empat olahan ikan salmon dalam menu baru yang ditawarkan hotel di Makassar tersebut.

Keempat variasi olahan ikan yang mengandung protein tinggi tersebut adalah Pepes Salmon, Salmon Bakar Saus Parape, Salmon Masak Asam Pedas, dan Salmon Pallumara.

“Kami memilih olahan ikan salmon dalam menu terbaru bulan Januari-Maret 2016 karena mengandung protein yang tinggi, vitamin, dan Omega 3 sehingga baik untuk kesehatan,” kata Marcom Manager Grand Clarion Hotel Makassar, Ricwan Wahyudi, Kamis (19/7/2016)

Pengunjung hotel Grand Clarion Makassar idapat menikmati makanan dan minuman tersebut di semua outlet yang terletak di area lobi hotel, setiap hari.

“Keempat hidangan olahan ikan Salmon ini dengan harga Rp125 ribu nett per porsi,” ujar Ricwan

Executive Chef Grand Clarion Hotel Makassar, Abdul Khalik, menambahkan, hidangan salmon yang dihadirkan menggunakan resep tradisional khas Makassar.

Selain olahan inovatif berbahan dasar ikan salmon, Grand Clarion Hotel Makassar juga meluncurkan hidangan baru lainnya yaitu Bakso Kambing.

“Bakso Gila dengan olahan daging sapi ala Grand Clarion Makassar saat ini sudah familiar di lidah tamu-tamu kami, tetapi kami menambah hidangan baru yaitu bakso dengan olahan daging kambing," kata Chef Khalik.

Sebagai pelengkap olahan makanan terbaru, pihak hotel bintang empat ini menghadirkan olahan minuman yang diklaim menarik bagi lidah tamu.

Empat minuman mocktail terbaru yang dihadirkan Volcano High, Red Dragon, Pinaco, dan Kiss Me adalah menu minuman yang menjadi Mocktail of The Month sampai bulan maret 2017 hanya dengan harga Rp 39 ribu nett.

Bagi tamu yang ingin merayakan ulang tahun, arisan atau social event akan diberikan promo yaitu VEGAS Youth Vaganza. Paket ini dibanderol Rp 7,5 juta untuk 50 pax. Trmausk fasilitas kue ulang tahun, foto booth, satu kamar superior, gratis parkir, gratis masuk ke Liquid, dekorasi, dan band akustik. (*)