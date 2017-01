Festival Sinema Australia-Indonesia Hadir di Makassar, Gratis, Ini Cara Daftarnya

TRIBUN-TIMUR.COM -Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) kembali hadir pada awal tahun 2017. Kali ini tidak hanya digelar di Jakarta seperti tahun sebelumnya, tapi juga di Makassar.

Dari rilis UNCLASSIFIED yang diterima Tribun, Kamis (19/1/2017), acara ini bakal digelar 28-29 Januari di XXI Trans Studio Makassar.



Film Lion, kisah hidup Saroo Brierley (yang akan hadir di festival ini), warga Australia yang diadopsi dari India yang menggunakan Google Earth untuk menemukan kembali ibu kandungnya, akan menjadi bintang Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Australia di XXI Trans Studio Mall, Makassar, di tanggal 28 sampai 29 Januari.



Festival ini merayakan bakat dan keahlian industri film Indonesia dan Australia, dan juga akan menampilkan film-film peraih penghargaan, yakni Looking for Grace dan Spear. Sutradara yang diakui di panggung internasional dan alumni Australia, Mouly Surya, juga akan menghadirkan filmnya What They Don’t Talk About When They Talk About Love.



Festival tahun ini juga akan memamerkan karya sineas-sineas muda dalam Kompetisi Film Pendek FSAI yang perdana.

Dari hampir 300 film pendek yang masuk, enam finalis telah dipilih untuk berkompetisi memenangkan kesempatan hadir di Melbourne International Film Festival pada bulan Agustus tahun ini.



Tiket film Lion hanya akan bisa didapatkan melalui kompetisi yang bisa di cek disini gratis. Buruan, tiket terbatas.

