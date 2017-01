Masih Jomblo? Ini Lho Cara Jitu Temukan Cinta Sejati

TRIBUN-TIMUR.COM -Bagi semua orang, bertepuk sebelah tangan dalam cinta adalah sesuatu yang menyakitkan.

Anda mungkin telah berusaha sekuat tenaga untuk membuat si dia jatuh cinta, mulai dari berteman dengannya di media sosial hingga datang ke paranormal.

Namun, sebenarnya Anda tidak perlu berusaha sekeras itu untuk membuat seorang pria jatuh cinta pada Anda.

Virginia Clark, penulis buku It's Never Too Late To Marry, menjelaskan bahwa kunci utama dari membuat orang lain mencintai Anda adalah menghargai dan mencintai diri sendiri terlebih dahulu.

Jangan sampai Anda memohon-mohon pada dia untuk bisa jatuh cinta pada Anda.

“Jadi, semua usaha saya tidak pernah tentang mendapatkan orang lain untuk mencintai diri saya, tetapi lebih kepada mencoba untuk mencintai diri saya sendiri,” katanya.

Dia juga menjelaskan, semakin Anda belajar untuk mencintai diri sendiri, maka semakin mudah juga Anda melepaskan pria yang tidak sesuai.

Virginia berharap agar tidak ada lagi wanita yang seperti dirinya, yang mengejar pria hingga membujuknya agar mau bersamanya.

Sebaiknya, Anda harus bisa menjaga keanggunan, harkat dan martabat sebagai seorang wanita untuk menunggu kehadiran cinta yang sejati. (Anggita Muslimah Maulidya/Sumber: yourtango)

Berita ini sebelumnya terbit di KOMPAS.com dengan judul Cara Jitu Temukan Cinta Sejati. (*)