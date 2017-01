Annisa Pohan Ketakutan Usai Murka di Path? Coba Lihat Apa Dia Lakukan Kini, Agus Yudhoyono Juga

Istri Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut satu @agusyudhoyono, @annisayudhoyono akhirnya meminta maaf setelah melampiaskan kemarahannya melalui percakapan pada Path. Permintaan maaf Annisa ditulis melalui akunnya pada Instagram dan Twitter. Sebelumnya, Annisa marah setelah akun Deehan merendahkan Agus saat debat perdana antarcalon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jumat (13/1/2017). Akun Deehan menulis, "Gw ngeliat debat ini rasanya Ahok+Djarot tu kaya 2 orang tua diantara: 1.anak sulung yg idealis tapi ga praktikal, rada sok tau 2.anak bungsu yang masih ga tau mau ngapain tapi sensitive-an." Lalu ditanggapi akun Annisa, "Sorry nis, lo temen gw, masalah aspirasi gw apa is NONE of your business. Kalau keberatan, maaf, Buat gw sih, lo istrinya siapa ga ngaruh, gw temenannya sama lo, bukan berarti harus setuju slalu sama lo. No need bilang etika atau tidak. Gue tidak pernah judge lo ber etika atau tidak. THAT IS INSULTING." Percakapan kedua akun itu terus belanjut hingga situasi memanas. PATH/HAND OVER/INSTAGRAM.COM/ ANNISAYUDHOYONO #agusyudhoyono #wife #annisayudhoyono #candidate #governor #jakarta #angry #emotion #emotional #emotions #chat #path #conflict #write #apology #apologize #instagram #twitter #defense #defender #debate #politics #bully #election #indonesia #photoftheday #picoftheday #followme #followmenow #latepost

A photo posted by Tribun Timur (@tribuntimurdotcom) on Jan 15, 2017 at 7:16am PST