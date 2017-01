VIDEO: Warga Jeneponto Akui Pupuk Urea Langka

TRIBUNJENEPONTO.COM, TAMALATEA- Sudah sepekan ini pupuk jenis Urea langka di Kabupaten Jeneponto.

Agen resmi pupuk urea, Bina Bakti, di Kampung Manjangloe, Kecamatan Tamalatea, merasakan kelangkaan ini.

"Bukan hanya di sini, hampir semua langka, memang tidak ada masuk pasokan saya dengar kalau Urea," kata Japar, pemilik Bina Bakti, kepada tribunjeneponto.com, Selasa (17/1/2017).

Japar mengaku tidak tahu pasti penyebab kelangkaan urea.

"Ada yang bilang karena cuaca buruk jadi pengiriman terlambat, ada juga yang bilang karena stoknya memang tidak ada," katanya.

Dampaknya, patani beralih menggunakan pupuk yang harganya sedikit lebih mahal.

"Selama tidak ada masuk urea, petani kebanyakan ambil NPK Phonzka, harganya sedikit lebih mahal," ujar Japar.

Untuk harga MPK Phonzka Rp 2.300 per kg.

Sedangkan urea Rp 1.800 per kg. Pupuk ZA Rp 1.400 per kg, SP-36 seharga Rp 2.000 per kg. (*)