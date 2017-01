Unhas Jadi PTNBH, Menristek Dikti: Biaya UKT di Tangan Rektor

TRIBUN TIMUR/ MUH ABDIWAN

enteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Prof Mohammad Nasir PhD AK Kick Off Universitas Hasanuddin (Unhas) sebagai entitas penuh Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).Kick Off tersebut berlangsung di Gedung Rektorat Lt 2 Ruangan Rapat Senat Universitas yang dihadiri Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu MA dan sivitas Unhas, Ketua Majelis Walih Amanat (MWA), Prof Dr Basri Hasanuddin MA.Kick off tersebut ditandai dengan penandatanganan perasasti oleh Prof Mohammad Nasir yang disaksikan, Prof Dwia, Prof Basri dan sivitas Unhas serta tamu undangan yang merupakan mitra kerja Unhas. tribun timur/muhammad abdiwan