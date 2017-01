Enjoy Celebes Ala Best Western, Kue Tradisional Mulai Rp 5 Ribuan

Kue dadar, salah satu kue tradisional yang disajikan di Hotel Best Western Plus Makassar Beach

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Hotel Best Western Plus Makassar Beach kembali menghadirkan sesuatu yang berbeda di awal tahun 2017.

Hotel yang berada di Jl Botolempangan ini menghadirkan sebuah konsep baru dalam hal kuliner yang mengangkat tema kearifan lokal yang bartajuk “Enjoy Celebes”.

Enjoy Celebes merupakan sebuah konsep besar yang lebih focus pada makanan khas atau makanan tradisional dari Sulawesi. Ini merupakan terobosan baru yang diusung oleh manajemen hotel Best Western Plus Makassar Beach dan akan dijalankan sepanjang tahun 2017.

"Setiap hari akan disajikan berbagai macam penganan khas seperti Barongko, Dadar, Kue Talam, Bolu Peca serta kue-kue tradisional lainnya di showcase area lobi, kata Asst Marcom Manager Abd Azis Munawir melalui rilis kepada Tribun, Senin (16/1/2017).

Azis mengatakan, Enjoy Celebes merupakan implementasi gagasan yang lahir dari keinginan untuk membawa makanan tradisional khususnya makanan khas Sulawesi lebih dikenal oleh masyarakat luas bahkan sampai ke mancanegara.

Hal ini juga sekaligus menjadi salah satu cara yang ditempuh oleh manajemen hotel Best Western Plus Makassar Beach untuk menarik minat para pelanggan untuk datang ke hotel tersebut baik yang menginap maupun tamu-tamu yang datang untuk menikmati makanan dan minuman saja.

“Kami menilai bahwa kue-kue tradisional Sulawesi sangat diminati tak hanya oleh masyarakat Sulawesi sendiri melainkan juga para pendatang dari pulau Jawa dan tempat-tempat lain di Indonesia bahkan bule-bule pun senang dengan cita rasa kue-ku tradisional tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut dijelaskan oleh General Manager hotel Best Western Plus Makassar Beach, Erick Siahaya, Enjoy Celebes diharapkan akan menggaung dan dikenal dimana-mana sehingga dapat mengangkat nama Sulawesi dari sisi kuliner.

"Oleh karena itu, jargon yang mengikuti konsep Enjoy Celebes ini adalah Since every taste have its own experience yang berarti bahwa setiap rasa akan memberikan pengalaman tersendiri bagi para penikmatnya," kata Erick.

Jargon ini juga di pertegas dengan #getinanddecide yang merupakan ajakan kepada siapa saja untuk datang dan mengenal makanan tradisional yang ada di Best Western Plus Makassar Beach sebelum kemudian memutuskan makanan apa yang ingin dinikmati.

Enjoy Celebes dengan berbagai macam pilihan kue tradisional dapat dinikmati setiap hari mulai pukul 10.00 pagi hingga pukul 22.00 dengan harga mulai dari Rp 5.000 per biji. Pilihan kue-kue tersebut dapat dilihat di show case area lobi dan untuk pemesanan dalam jumlah besar dapat langsung menghubungi nomor telepon 0411 3636 888. (*)