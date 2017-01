Usai Debat Pilgub DKI Annisa Pohan Cekcok dengan Sahabatnya Sendiri, Ternyata ini Penyebabnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Istri calon gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono, Annisa Pohan terlibat cekcok dengan sahabatnya usai debat Pilgub DKI Jumat (13/1/2017).

Seperti diunggah akun jenk_kelin_official, pertengkaran Annisa dengan sahabatnya bernama Deehan terjadi Path.

Awalnya, Deehan mengungkapkan pendapatnya soal tiga pasangan calon gubernur usai debat. Dalam komentarnya menyebut Ahok-Djarot layaknya dua orang tua yang berada diantara Anies dan Agus.

Anies diibaratkan anak sulung sementara Agus seperti anak bungsu.

annisa pohan

“Gw ngeliat debat ini rasanya Ahok+Djarot tuh kaya 2 orang tua diantara: 1. Anak sulung yg idealis tapi ga praktikal rada sok tau. 2. Anak bungsu yang masih ga tau mau ngapain tapi sensetive-an,” demikian tulis akun Deehan.

Tak terima dengan sindiran tersebut, akun diduga milik Annisa Pohan langsung ikut nimbrung.

“Anda pengamat dadakan? Sengaja biar gue baca ya? Sangat tidak beretika,” tulis Annisa.

Akun Deehan kemudian membalas komentar pedas itu.

“Sorry nis, lo teman gw, ,masalah aspirasi gw apa is none of your bussines. Kalau keberatan, maaf, buat gw sih,lo istrinya siap ga ngaruh gw temenanntya sama lo, bukan berarti selalu setuju sama lo. No need bilang etika atau tidak.gue tidak [pernah judge lo beretika atau tidak.Taht is insulting,” balasnya.

Annisa menyebut Deehan tega mempermalukan suami temannya sendiri.

"Seorang teman tidak akan menghina suami temannya jelas-jelas di 'depam' istrinya. Pilihan politik boleh beda. tapi atas nama politik kemudian, menjadi pembenran untuk menghina suami teman sendiri," tulis Annisa.

Ternyata pertengkaran mereka tak sampai disini.

Deehan melanjutkan, "Nis, yang menghina disini cuman lo...Yang menyerang langsung, bilang gw ga beretika juga lo. Aspirasi gue adalah urusan gw., yg gw ibaratkan diatas adalah bagaimana gw memandang debat pas gw nonton tadi. Persepsi gw jelas kok konteksnya apa, gak mutlak, ga mustinya setuju, tpi enggak ada niat juga untuk menghina personal. gw malah kaget lo akan took things personality".

Annisa masih tak terima dengan jawaban sahabatnya itu.

"Gw rasa hati lo juga tahu niat lo menghina paslon lain selain nomor 2...dilihat dari paragraf terakhir. Padahal lo bisa di inner circle aja komennya...aspirasi urusan masing2..tpi klo keluarga gue itu urusan gw," balas Annisa.

"Iya hati gw, gw yang tau, thus i dont need to explain it to you," jawab Deehan.