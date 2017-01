Naik, Ini Daftar Harga Beras di Pasar Andi Tadda Palopo

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Harga beras di Pasar Andi Tadda, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, mengalami kenaikan.

Harga beras naik mulai dari kualitas sedang hingga kualitas super.

Harga beras ciliwung dari Rp 8.000 menjadi Rp 8.500 per kilogram.

Beras santana naik dari Rp 8.500 menjadi Rp 9.000 per kilogram.

Beras kepala naik dari Rp 9.000 per kilogram menjadi Rp 9.500 per kilogram dan beras kristal naik dari Rp 9.500 menjadi Rp10 ribu per kilogram.

Pedagang beras Fikri mengatakan, kenaikan ini sudah terjadi sejak tiga hari yang lalu.

"Ini sudah tiga hari yang lalu pak," kata Fikri kepada TribunPalopo.com, Sabtu (14/1/2017).(*)