2030, Lahan Pertanian Diprediksi Makin Berkurang

Laporan Suardi Bakri, Dosen Universitas Islam Makassar dari Bangkok

TRIBUN-TIMUR.COM -Hari kedua sekaligus penutupan Asia Society Agricultural Economists (ASAE) 9th Intenasional confrence yang digelar di Bangkok 11-13 Januari 2016 menghadirkan berbagai peresenter, baik pada prenelary Session maupun paralel Session.

Pada sesi prenelary tampil diantaranya Steven Jaffe dari Word Bank yang membahas Urban Food Strategies in Asia. Sebelum Jaffe tampil juga Ekonom Pertanian dari Cornel University yang membahas tentang Transformasi pertanian di Asia.

Data-data yang ditampilkan oleh Jaffe yang merupakan senior ekonom pertanian di Word Bank ini diantaranya prediksi berkurangnya lahan pertanian dan produksi pada tahun 2030 dibandingkan tahun 2000.

Menurut perkiraan Jaffe dari tahun 2000 ke tahun 2030 dunia akan kehilangan sekitar 30 juta ha akibat perluasan kota.

Dari situ dunia akan kehilangan sekitar 2 persen dari total lahan pertanian dan menyebabkan kehilangan sekitar 3.7 persen dari total produksi pertanian.

Di dunia negara yang paling besar kehilangan lahan pertaniannya akibat perkembangan kota ini secara absolut adalah China 7.6 juta hektar, menyusul Pakistan (1.8 juta ha), Vietnam (0.8 jt ha), Indonesia (0.6 juta ha), Philipina dan Thailand masing masing 0.3 dan 0.2 juta ha.

Sementara itu terkait transformasi pertanian , Professor Prabhu Pingali dari Cornell University menjelaskan transformasi pertanian dari pertanian subsisten ke pertanian komersial, dari pertanian sebagai way of life ke pertanian as Bussiness.

Direktur the Tata-Cornell Agriculture And Nutrition Insitute (TCI) ini mengatakan bahwa salah satu tolok transformasi pertanian adalah nilai tambah sektor pertanian terhadap GDP, dimana seluruh negara Asian mengalami kecenderungan menurun.

Pada hari terakhir ini juga diadakan presentasi poster diantaranya dari Indonesia, Thailand, India, dan Myanmar dengan membahas beberapa judul.

Di antaranya, Development strategi of beef cattle fattening as efforts growing an entreprenuer in Indonesia, Impact assessment of extention di Myanmar, cost benefit in adaptation Rice combine harverster di Thailand, Clean milik production in India dan Mareketing potential And consumer's willingness to pay selected organik vegetables di Punjab India.

Confrensi tahunan ASAE ini ditutup oleh Nuchanta Mungkung, Dekan fakultas ekonomi Kasetstrat University sebagai pelaksana kegiatan ASAE tahun ini. (*)