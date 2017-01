VIDEO: Ini Program Installment 0 Persen Four Points dan Bank BNI

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kabar gembira Anda pengguna Kartu Kredit Bank BNI yang ingin menggelar beragam acara semisal pernikahan, gathering, arisan dan beragam acara lainnya di hotel Four Points by Sheraton Makassar.

Pasalnya, penawaran spesial tengah disiapkan untuk memudahkan para pengguna kartu kredit Bank BNI yang akan melangsungkan acara di hotel berbintang ini.

Promo tersebut adalah program Installment berupa Promo cicilan 0 persen bagi nasabah kartu kredit Bank BNI yang akan menggelar arisan, pernikahan dan gathering.

Executive Assistant Manager Four Points by Sheraton Makassar Gita Nelwan menyebut promo ini berlaku untuk fasilitas tenor tiga bulan, enam bulan dan 12 bulan.

Tampak hadir General Manager Hotel Four Points by Sheraton Makassar Lasta Arimbawa dan Cards and Merchant Business Makassar PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (*)