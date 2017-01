Komunitas Pecandu Aksara Nobar dan Bincang Literasi Film The Words

Citizen Reporter, Zul Khulafair Muchtar, Anggota Pecandu Aksara melaporkan dari kota Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Komunitas Pecandu Aksara (PA) menggelar acara Nobar dan Bincang literasi berjudul The Words di Kedai Pojok Adhyaksa, Kamis (7/1/2017) malam.

Dihadiri sekitar 30 peserta di antaranya berbagai universitas, komunitas dan Radio Syiar turut menghadiri acara Nobar dan Bincang Literasi tersebut.

Sesuai dengan judulnya, film ini bercerita tentang kekuatan kata-kata. Dua karakter utama pada film ini memiliki beberapa kesamaan: keduanya adalah seorang penulis dan keduanya begitu mencintai kata-kata, hingga akhirnya kecintaan itu membuat mereka harus kehilangan wanita yang mereka cinta.

Film ini seolah mengingatkan betapa plagiat adalah sebuah hal yang serius. Meski begitu, saat mencermati pertengkaran Rory-Dora dan merasakan rasa frustasi Rory saat karyanya tidak juga dipublikasikan, penonton pun di bawa memaklumi (meski tidak menyetujui) apa yang dilakukan Rory.

Film yang naskahnya ditulis dan disutradarai oleh Brian Klugman dan Lee Sternthal ini sangat saya rekomendasikan untuk ditonton terutama oleh para penulis sebab film ini mengingatkan saya pada perkataan Joseph Conrad, "A writer without interest orang sympathy for the foibles of historis fellow man is not conceivable as aku writer".

Bahkan, jika anda bukan penulis, cakrawala anda akan jadi lebih terbuka melalui menonton film ini, dan anda akan lebih menghargai profesi penulis, karena pergulatan mereka dalam mengais kata hingga terjelma karya yang indah.

Fachri Djaman selaku ketua dan penggiat literasi mengungkapkan bahwa modal sebagai seorang penulis itu ada kejujuran, jujur akan karya kita sendiri. (*)