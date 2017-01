Ini Paket Imlek di Hotel Melia Makassar

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Jelang perayaan tahun baru Imlek 2568, Hotel Melia Makassar memberikan paket khusus untuk tamu yang akan merayakan tahun ayam api di hotel ini.

Melia Makassar menawarkan paket menginap satu malam dengan harga Rp 988,888 nett per malam di kamar deluxe dengan luas kamar 26 m2, untuk kamar premium Rp 1,088 juta nett per malam dengan luas kamar 28 m2, kemudian Rp 1.388.888 nett untuk menginap di kamar the level dengan luas 28 m2, dan Rp 1.788.888 nett untuk menginap di kamar junior suite.

"Untuk tamu yang memesan kamar mulai 27 Januari hingga 28 januari kemudian tamu yang menginap memperpanjang kehari berikutnya 29 Januari akan mendapat harga khusus," ujar Asst Marcom Manager Viki Wahyudi melalui rilisnya ke tribun-timur.com, Jumat (13/1/2017).

Ia menyebut keistimewaan untuk tamu yang menginap di kamar The Level dan Junior Suite, akan mendapatkan akses khusus ke The Level lantai 18 dengan suguhan pemandangan indah kota Makassar.

Kemudian, tamu yang merayakan malam pergantian tahun baru imlek akan disuguhkan hidangan makan malam prasmanan khas Imlek di restoran Merkado.

Pilihannya Yee Shang homemade cured salom, roasted five spicy duck, kemudian nuansa restoran akan dihias tema Imlek dengan kreasi hiasan lampion tamu juga akan mendapatkan sarapan pagi untuk dua orang.

Acara ini menghadirkan beberapa acara hiburan diantaranya, penampilan Live Music, Barongsai, Oriental Dancer.(*)