Wagub Sulsel Minta Pengusaha Pallumara Buka Restoran di Madina

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang meminta dan berharap agar para pengusaha kuliner khas Sulsel go Internasional.

Calon Gubernur Sulsel itu mendorong pengusaha kuliner untuk tidak berdiam dan terus membuka peluang dimana saja.

Mantan Ketua DPRD Sulsel tersebut pun berharap agar para pengusaha makanan khas Sulsel seperti Pallumara, Mie Titi, dan Bakso Ati Raja membuka restoran di Madina. Sehingga, kata Agus, bisnis antara Makassar dengan Madina terus jalan.

"Saatnya makanan khas Sulsel seperti Pallumara, Mie Titi, dan Bakso Ati Raja sudah ada di Madina. Kita harus go Internasinal," kata Agus AN saat membuka acara Smart Economic Outlook di Hotel Four Points by Sheraton, Jl Landak Baru, Makassar, Kamis (12/1/2016).

"Kita harus manfaatkan kesempatan ini, jangan diam. Dengan demikian jalur bisnis Makassar-Madina terus berjalan," tambah Agus AN.

Sisi lain, Agus mengakui pertumbuhan ekonomi Sulsel tumbuh luar biasa dibawah kepemimpinannya bersama Gubernur Syahrul Yasin Limpo.

Dimana, kata Agus, Ekonomi Sulsel tumbuh 7,4 persen. Pertumbuhan ekonomi Sulsel tumbuh diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurutnya pertumbuhan ekonomi Sulsel yang luar biasa itu disebabkan karena pergerakan ekonomi di Sulsel. Dimana, lanjut Agus Arifin Nu'mang, 50 persen di antaranya bergerak di Sulsel.(*)