Beli Mobil Toyota Awal Tahun ini, Ini Daftar Promonya

Chief Executive Officer Kalla Toyota, Hariyadi Kaimuddin memperkenalkan Toyota All New Sienta dalam lounching di trans studio mall, Kamis (28/7). Toyota All New Sienta merupakan mobil yang didesain untuk memanjakan segala aktivitas penggunanya, tidak hanya fungsional tapi juga memiliki desain yang modern dan dinamis.tribun timur/muhammad abdiwan

Laporan Wartawan Tribun Timur, Ardy Muchlis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-- Kalla Toyota melalui program New Year Salebration memberikan berbagai program menarik di awal tahun 2017 ini.

Kalla Toyota main dealer mobil Toyota wilayah pemasaran Sulawesi (minus Sulawesi Utara dan Gorontalo).

Berbagai produk andalan Kalla Toyota yang telah menjadi favorit pilihan pelanggan setia kembali ditawarkan dengan uang muka ringan dan terjangkau.

Penawaran special uang muka mulai dari Rp 15 Juta, bisa membawa pulang Toyota Agya atau Grand New Avanza.

Adapun program special DP lainnya adalah dengan uang muka mulai dari Rp17 Juta, bisa membawa pulang All New Calya.

Juga down payment (DP) mulai dari Rp 19 Juta untuk All New Sienta dengan cara yang lebih mudah.

“Untuk pembelian secara tunai, akan mendapatkan free asuransi All Risk selama 1 tahun khusus untuk Toyota Vios, All New Yaris, Grand New Veloz, New Rush, dan All New Sienta, pelanggan juga berkesempatan mendapatkan free aksesoris” Jelas Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin, Kamis (12/1/2017).

Kalla Toyota ditunjang dengan jaringan servis dan spare part yang terlengkap dan tersebar di 22 cabang bengkel resmi.

Pelanggan dapat menikmati free jasa servis, part dan oli hingga 30.000 km dan diskon 10 persen untuk Toyota Genuine Part.

Kalla Toyota menggelar Avanza SALEbration di Mal Ratu Indah, 12 hingga 15 Januari 2017. Kalla Toyota memamerkan tiga kendaraan Grand New Avanza dengan pilihan warna menarik di event tersebut.