Yohannes Surya, dari Fisika Menuju Superpower Dunia

Selasa, 11 Oktober 2016. Pagi itu, cuaca di Serpong, Tangerang, tampak bersahabat. Tidak panas. Tidak pula mendung. Dari kejauhan, gedung seluas seribu meter persegi itu kokoh menjulang. Di bagian samping, besi-besi melengkung bercat putih terpacak hampir mengelilingi bangunan tersebut.

Arsitektur gedung ini dibangun sangat futuristik. Menandakan kesan sarat teknologi tinggi. Maklum saja, di gedung ini beragam aktivitas seputar pengembangan teknologi kerap dilakukan, terutama ihwal riset dan penelitian.

Itulah gedung Surya Research and Education Center. Didirikan oleh Yohannes Surya pada 22 Februari 2010. Dibangun di atas lahan seluas satu hektare, gedung ini dilengkapi dengan fasilitas laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas berkapasitas 600 sampai 700 orang. Kelak, dari universitas inilah lahir banyak sosok ilmuwan-ilmuwan Indonesia di bidang ilmu fisika.

Sejak berdiri, gedung ini awalnya diperuntukkan sebagai tempat riset dan penelitian saja. Namun seiring waktu, juga dipergunakan sebagai Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selain mencetak ilmuwan, tempat ini juga mencetak guru-guru profesional dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun, kegiatan pendidikan Surya Research and Education Center tak selamanya di gedung yang beralamatkan di Scientia Boulevard Gading Serpong, Tangerang, itu. Universitas tersebut akan pindah tempat ke daerah Tenjo, Bogor, Jawa Barat. Di kawasan itu bakal dibangun universitas di atas lahan seluas 100 hektare. Pembangunan akan dimulai pada Januari 2017.

Menjadi Pelatih Fisika

Syahdan, College of William and Marry, Virginia, Amerika Serikat, berkesempatan menjadi tuan rumah ajang Olimpiade Fisika tingkat dunia pada tahun 1993. Terpilihnya College of William and Mary sebagai tuan rumah mengalahkan Massachussetts Institute of Technology, yang kala itu juga menyatakan kesediannya menjadi tuan rumah.

Gembar-gembor penyelenggaraan Olimpiade Fisika untuk kali ke-24 ini merebak ke sejumlah mahasiswa di Amerika Serikat. Tak terkecuali hinggap ke Yohannes Surya, yang kala itu sedang menimba ilmu tingkat doktoral di Physics Department, College of William and Mary. Dari informasi itu, terbayang oleh Yohannes untuk membawa siswa-siswa Indonesia mengikuti ajang tersebut.

Sejumlah rencana lalu disusun oleh Yohannes. Dia menghubungi Universitas Indonesia –tempat kuliahnya dulu. Minta disiapkan sejumlah siswa Sekolah Menengah Atas. Setelah diseleksi, akhirnya terpilih lima siswa terbaik. Sayang, Yohannes tak memiliki banyak waktu untuk melatih mereka. Karena mepet dengan gelaran Olimpiade, praktis hanya dua bulan dia memberi pelatihan.

Meski demikian, Yohannes boleh berbangga. Sebab, keikutsertaan Indonesia untuk kali pertama ini langsung menorehkan gelar medali meski hanya perunggu. Di ajang itu Indonesia menempati peringkat 16 dari 42 negara peserta.