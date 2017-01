Tiket Sriwijaya Air Makassar-Jakarta Rp 706.900, Lihat Promonya di Sini

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Manajemen perusahaan penerbangan Sriwijaya Air menawarkan promo ke sejumlah destinasi.

Promo ini berlangsung mulai 10-12 Januari 2017 dari kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Rute Makassar-Surabaya misalnya, dibanderol 518.800 per sekali jalan, Makassar-Jakarta 706.900 per sekali jalan, Makassar-Denpasar tiketnya dibanderol seharga Rp 488 ribu, Makassar-Yogyakarta Rp 554 ribu, Makassar-orontaloo Rp 474.910, dan Makassar-

Banjarmasin Rp 576 ribu per sekali jalan.

"Bagi pelanggan beruntung yang memesan tiket hingga 31 Januari akan mendapat diskon 20 persen. Syarat dan ketentuan berlaku," ungkap Sales Representatif Sriwijaya Air Area Makassar Moris Satudi kepada Tribun, Selasa (10/1/2017).

Ia menyebut seat yang disediakan terbatas, harga sudah termasuk airport tax, bagasi 20 Kg dan gratis snack selama penerbangan

Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui agen perjalanan maupun di kantor Sriwijaya Air Makassar, Jl Boulevard Makassar.

Bisa juga menentukan tempat duduk melalui check-in online Sriwijaya Air https://webcheckin.sriwijayaair.co.id. (*)