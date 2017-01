Kepala Desa Lentu Jeneponto Endus Dugaan Potongan Dana Bansos

TRIBUNJENEPONTO.COM, BINAMU - Kepala Desa Lentu, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, Bahtiar Patau, mengendus adanya dugaan pemotongan dana Bantuan Sosial (Bansos) di desanya.

Bantuan yang dimaksud yaitu dana Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan bantuan bedah rumah.

"Kube itu ada 10 orang per kelompok, dalam satu orang semestinya menerima Rp 2 juta per orang, tapi yang diterima hanya Rp 600 sampai Rp 650 ribu per orang," kata Bahtiar di Kantor Bupati Jeneponto, Jl Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Selasa (10/0/2016)

"Itu juga bantuan bedah rumah, kan harusnya Rp 15 juta per rumah itu untuk bahan, tapi yang diterima itu hanya Rp 3 juta lebih," ujar bahar menambahkan.

Bupati Jeneponto Iksan Iskandar membantah adanya dugaan pemotongan dana bantuan itu.

"Iya ada dugaan, tapi tidak ditemukan karena kadisnya (Daming) sudah jelaskan dan ternyata itu semua tidak benar," kata Iksan.

Menurutnya, dana bantuan lansung masuk ke rekening masing-masing penerima.(*)