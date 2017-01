Awal Tahun, Harga Bahan Bangunan Stabil di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -Harga sejumlah bahan bangunan di Makassar tetap stabil di awal tahun 2017. Meski harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik naik diawal tahun.

Pantauan Tribun Timur di sejumlah toko bangunan di Makassar, harga bahan bangunan seperti pasir, batu merah, semen, cipping, maupun besi masih stabil.

"Harganya masih stabil, belum berubah dari harga bulan Desember di tahun 2016," Jelas pegawai toko UD Bangunan di Jalan Hertasning Baru Makassar, Senin (9/1/2016).

Harga Semen isi 50 kg misalnya berada dikisaran harga antara Rp 42 ribu hingga Rp 44 ribu. Seperti Semen Tonasa Rp 44 ribu per sak, Semen Bosowa Rp 42 ribu per sak, begitupun dengan semen perusahan China Chonch Rp 42 ribu per sak.

Sementara itu harga batu merah Rp 500 per biji. Harga pasir untuk satu mobil pick up untuk satu meter kubik seharga Rp 190 ribu.

Harga besi dengan diameter 10 mm, Rp 38 ribu per batang. Harga cipping untuk satu mobil pick up atau 1 meter kubik seharga Rp400 ribu.

"Belum ada perubahan harga terlalu tinggi diawal tahun, masih tetap ji," Jelas pegawai toko bangunan Irene di Jalan Toddopuli.