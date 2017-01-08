Pilgub Sulsel 2018
Ketua DPP Gerindra Tak Tahu Isu Agus Gabung Gerindra
"Saya tak tahu ndi," ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, Minggu (8/1/2016).
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Anggota Fraksi Gerindra DPR RI asal Sulsel, Iwan Darmawan Aras (kiri) di Yangon, Myanmar.
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Elit Partai Gerindra belum mengatahui kebenaran informasi Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu'mang bergabung ke Partai Gerindra Sulsel.
"Saya tak tahu ndi," ujar Ketua DPP Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, Minggu (8/1/2016).
Andi Iwan pun mengakui belum tahu ada pertemuan Agus dengan elit DPP Partai Gerindra.
Terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sulsel Azikin Solthan mengakui juga belum tahu adanya isu terkait Agus berganti "warna".
"Wah, saya tidak tahu dan ikuti itu dek," ujarnya. (*)
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Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Ina Maharani