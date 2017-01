Gadis Cantik Ini Lulusan Terbaik FKIP Unismuh

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasrul

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR --Mahasiswa itu bukan cuman di dalam kelas duduk mendengarkan materi dari dosen lalu pulang ke kos dan tidur, tutur mahasiswi Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Muthia Mutmainnah Darmuh.

Mumu sapaan akrab mahasiswi kelahiran Pinrang 20 Desember 1993 ini adalah mahasiswi terbaik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unismuh Makassar periode Januari 2017.

Mahasiswi yang meraih IPK 3.84 ini menuturkan pengalaman yang diperoleh melalui kegiatan di luar kelas dapat mengembangan soft skill, utamanya public speaking, penguatan mental dalam berkompetisi, mengasah potensi diri.

Serta bisa membangun jaringan yang lebih luas, menambah pertemuan dan tentunya pengalaman jalan-jalan yang tidak bisa dibeli dengan materi.

"Prinsip saya sih kuliah, organisasi dan kegiatan itu harus bisa jalan beriringan, yang dibutuhkan adalah time management, skala prioritas sehingga semuanya bisa berimbang," kata mahasiswi yang aktif di Youth Peace Ambassadors of Sulawesi.

Penentuan mahasiswa terbaik di Unismuh Makassar tidak hanya berdasarkan IPK tertinggi melainkan terdiri atas beberapa indikator termasuk kegiatan organisasi, prestasi tingkat nasional dan Internasional selama kuliah dan lama studi.

Nama: Muthia Mutmainnah Darmuh

Tempat Tanggal Lahir: Pinrang, 20 Desember 1993

Agama: Islam

Jurusan: Pendidikan Bahasa Inggris Unismuh Makassar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unismuh

IPK: 3.84

Cita-Cita: Dosen

Hobi: Reading and Travelling

Ayah: Muhammad Tang Ma'mung SPd

Nama Ibu: Darmawati M SPd

Pengalaman Kegiatan

*Liaison Officer of Second General Assembly of Centrist ASIA

*Pacific Democrats International (CAPDI) as Non-Government

*The Representative of Indonesia as Speaker of 1st World Convention “Friendship of Indonesia” 2014

*Participating in United Asian Debating Championship (UADC), Nanyang technological University-Singapore