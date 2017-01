FOTO: Orangtua Murid TK Islam Wihdatul Ummah Bakal Gelar Seminar Parenting

Ketua Paguyuban Orang Tua Murid, Yuyun Apriani (tengah) Kepala sekolah KB-TK Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar, Indrawati (kanan) menggelar jumpa pers terkait penyelenggaran Seminar Parenting Nasional yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Jumat (6/1/2017)

TRIBUN-TIMUR.COM- Ketua Paguyuban Orang Tua Murid, Yuyun Apriani (tengah) Kepala sekolah KB-TK Islam Terpadu Wihdatul Ummah Makassar, Indrawati (kanan) menggelar jumpa pers terkait penyelenggaran Seminar Parenting Nasional yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Jumat (6/1/2017). Kegiatan ini bertemakan "Tantangan Mendidik Anak di Era Narkolema" yang menghadirkan Narasumber Elly Risman Psi yang merupakan psikolog, pakar parenting, pendiri Yayasan Kita dan Buah Hati Indonesia. Kegiatan ini akan berlangsung pada tanggal 14 Januari 2017 nanti di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR