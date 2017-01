Siswi Cantik AL Azhar Ini Paling Suka Membaca Novel Romantis, Koleksinya Sampai Puluhan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Siswi SMA Al Azhar Amiroh Alifiani sangat hobi membaca novel.

Anak kedua dari pasangan Alif Abadi dan Aulia Rifai telah membaca 30 novel yang bergenre romantis.

"Dari kecil sudah suka banget baca novel, makanya saya punya banyak banget koleksi novel di rumah," kata siswi yang duduk di kelas 2 ini pada tribun, Selasa (3/1/2017).

"Sudah 30 novel yang saya baca, bahkan udah lebih, tetapi semuanya bergenre romantis, karena memang dari dulu suka sama yang romantis-romantis," jawab perempuan umur 16 tahun tersebut.

"Kalau ada waktu luang pasti baca novel, misalnya liburan sekolah seperti sekarang ini,"lanjutnya.

Perempuan yang akrab disapa Ami ini juga menyebutkan novel yang paling sering dibacanya, yakni Aku Benci & Cinta ,R; Raja Ratu & Rahasia, 31st Days of Love, A-Bian-Ca, Complicated Thing Called Love, dan The Feelings.