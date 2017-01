Mengejutkan! Ternyata Segini Bayaran dan Syarat Ikut Reality Show Take Me Out

TRIBUN-TIMUR.COM - Apakah Anda serring menonton acara reality show Take Me Out Indonesia?

Acara realitas yang ditayangkan Antv dan Indosiar sejak tanggal 19 Juni 2009 sampai sekarang.

Take Me Out Indonesia merupakan acara yang bertemakan pencarian pasangan.

Dalam acara ini, 30 orang wanita lajang berdiri di belakang podium untuk memilih 7 orang pria lajang yang akan diperkenalkan satu persatu.

Pada tanggal 26 Maret 2010, Take Me Out Indonesia dinobatkan menjadi acara reality show terfavorit pada malam penganugerahan Panasonic Gobel Awards 2010.

Sebelumnya acara ini dipandu Choky Sitohang sebelum diganti Eko Patrio.

Mungkin banyak yang bertanya bagaimana caranya tampil di acara tersebut?

Di akhir acara biasanya ditanyangkan bagaimana cara agar bisa masuk acara tersebut, namun tak dirinci syaratnya seperti apa.

Akun instagram lambe_nyinyir memposting broadcast pencarian pemeran cowok Take Me Out yang membuat netizen terkejut.

Berikut isi broadcast tersebut:

Syaratnya