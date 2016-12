Roadshow Festival Film Toleransi Digelar di UIN Alauddin

Citizen Reporter, Syamsul A Galib; Co-Founder Makassar International Peace Generation

TRIBUN-TIMUR.COM -Hadassah of Indonesia bekerjasama dengan Makassar International Peace Generation, Jalin Harmoni, HMJ Pendidikan Bahasa Inggris UIN Alauddin, Jurusan Perbandingan Agama UIN Alauddin, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dan American Corner sukses melaksanakan Roadshow Festival Film Toleransi yang dilaksanakan, 26 Desember hingga 29 Desember 2016.

Pemutaran Film Toleransi yang dirangkaikan dengan dialog toleransi ini berlangsung di empat tempat yang berbeda yakni di Kantor Gereja Masehi Advent hari Ketujuh, American Corner Unhas, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin serta di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin.

Roadshow Film Toleransi dengan Tema Agama sebagai Jalan Damai ini dilaksanakan dengan tujuan menunjukkan dan mengedukasi masyarakat bahwa sesungguhnya perbedaan Agama bukanlah alasan bagi masyarakat untuk membangun sekat sekat dalam masyarakat. Ajaran agama juga bukanlah ajaran perang.

Melaingkan melalui pemahaman akan agama, manusia justru dapat saling menghargai perbedaan keyakinan.

Ada tiga buah film yang rencana awalnya akan diputar pada kegiatan ini. Of Many, Dancing in Jaffah serta Besa; The Promise. Of Many merupakan sebuah film dokumenter garapan Chelsea Clinton, Anak dari Mantan Presiden Amerika Bill Clinton.

Of many menceritakan tentang Kisah seorang Rabi Yahudi dan Seorang Imam di New York yang mengedukasi dan mengajak mahasiswa berbeda agama untuk bekerjasama dan saling bahu membahu tanpa memandang perbedaan agama mereka.

Hadir sebagai pembicara dalam kegiatan ini adalah Monique Rijkers, Founder Hadassah of Indonesia. Monique adalah mantan jurnalis yang telah mengunjungi lebih dari 30 negara di dunia.

Selain itu kegiatan ini juga menghadirkan pembicara lainnya seperti Suaib Amin Prawono - Koordinator Gusdurian Sulselbar, Danial Ferry Mangin – Co Founder MIPG, Syamsul Arif Galib- Co Founder MIPG yang juga Dosen Fak. Agama Islam UIT, Sudirman Nasir, Ph.D - Dosen Unhas serta Ruben Lewi L Dero, Co-Founder MIPG sekaligus seorang Motivator Public Speaking.

Anpan Randalembang yang merupakan penanggung Jawab kegiatan ini mengucapkan perasaan gembiranya atas suksesnya acara ini. Tak lupa ucapan terima kasihnya kepada semua pihak yang sudah terlibat dalam kegiatan ini.

Kedepannya MIPG bersama dengan Jalin Harmoni kembali akan berkolaborasi melaksanakan Training of Trainer Peace and Harmony serta Peacetival, Festival Keberagaman yang akan dilaksanakan di Makassar di bulan Februari 2017. (*)