Ini Paket Tahun Baru Hotel di Jl Pettarani dan Landak Baru

Laporan Wartawan Tribun Timur Nurul Adha Islamiah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah hotel ramai ramai menawarkan paket tahun baru spesial.

Khususnya yang berlokasi di area Jl AP Pettarani dan Jl Landak Baru Makassar.

Tribun Timur.com merangkum paket tahun baru ala Grand Clarion Makassar yang berlokasi di Jl AP Pettarani, Hotel Four Points by Sheraton Makassar di Jl Landak Baru dan Hotel Ramedo di Jl Landak Baru.

Pertama, manajemen Grand Clarion Makassar yang menyajikan dua pesta tahun baru di Sandeq Ballroom bertema Comedylicious dan Phinisi Ballroom bertema Golden Memories.

Paket Comedylicious dibanderol Rp 2,5 juta per malam di kamar tipe Superior dengan menghadirkan dua komedian Makassar Tumming Abu. Sajian lainnya live music Jaz and Zugi Band, eks X-Factor, Indonesia Culture band, sajian makan malam, Red karpet photobooth serta area bermain anak.

"Sedangkan paket Golden Memories menghadirkan band The Countries VG. Fasilitasnya Gala dinner set menu, free flow tea dan mineral Water. Dibanderol Rp 3,8 juta per meja untuk 10 pax dan Rp 4,8 juta per 10 pax tanpa menginap," tutur Marcom Manager Grand Clarion Makassar Ricwan Wahyudi.

Kedua, manajemen Hotel Four Points by Sheraton Makassar membanderol paket menginap mulai harga Rp 2 juta nett per kamar. Termasuk sarapan pagi dan pesta tahun baru untuk dua orang.

"Bagi tamu yang ingin menginap dua malam ditawarkan seharga Rp 2,5 juta per malam. Bisa menginap di kamar Deluxe," ujar General Manager Lasta Arimbawa.

O ya, buat yang ingin menikmati malam tahun baru tanpa menginap, cukup membayar Rp 350 ribu untuk dua orang.

Terakhir, manajemen Hotel Ramedo Makassar menawarkan paket New Years Eve 2017.

Hotel ini menawarkan promosi kamar mulai harga Rp550 ribu per malam, termasuk fasilitas sarapan pagi untuk dua orang di Berlys Restaurant, bebas penggunaan jaringan wifi di seluruh area hotel, penggunaan fasilitas fitnes, voucher diskon, voucher makan malam serta paying dan terompet untuk menyambut tahun 2017, serta doorprise yang dapat diambil pada saat check in,

Kata Nora, bagi tamu yang melakukan reservasi kamar sebelum tanggal 25 Desember 2016, berhak mendapat diskon 10 persen dari harga kamar yang telah dipesan.

Nah, apakah Anda tertarik malam tahun baru di hotel berbintang? Yuk reservasi. (*)